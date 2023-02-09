Мосбиржа ошарашила валютчиков: доллар перескочил предельный максимум – курс фантастический

Доллар достиг курса в 72,8 рубля. Это превышает прогнозируемый российским Министерством экономического развития максимум на 2023 год.

Напомним, ранее первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов говорил о том, что ведомство ожидает курс доллара на уровне в среднем 70 рублей за доллар. Минимальный ориентировочный показатель по году – 68 рублей, а максимум – 72 рубля.