«Стоит договариваться»: Василиса Володина сделала для всех обнадеживающее заявление

Непростая вторая неделя февраля близится к завершению. И 9 числа у людей появляется возможность решить свои вопросы и проблемы самым что ни на есть мирным путем. Об этом сообщила астролог Василиса Володина. Планеты располагают к благополучным диалогам, где каждый достигнет своей цели.

«День, когда стоит договариваться. Луна в Весах переключает фокус с личной выгоды на решение, устраивающее каждую из сторон. Спорить, уж тем более на повышенных тонах, сегодня не захотят даже закоренелые скандалисты», - объявила астролог.