Женщины с какими именами просто обречены на счастливую жизнь с исполнением желаний

Анастасия всегда молода душой и с оптимизмом смотрит в свое будущее. Она любит все вокруг: людей, природу, животных. И вселенная отвечает ей за это благодарностью, удачей и долгими годами счастливой жизни.

Надежда обладает даром не печалиться долго о неудачах. Она быстро встает на ноги после каких-либо неудач и жизнелюбиво двигается вперед дальше.

Ольга отзывчива и добра к людям, за что ее и обожают. Рядом с ней всегда есть преданное окружение, которое помогает ей во всем. Она не бывает одинокой и беспомощной.

Источник: horoscopes.rambler.ru