Женщины с какими именами просто обречены на счастливую жизнь с исполнением желаний

Женщины с какими именами просто обречены на счастливую жизнь с исполнением желаний

Радость от жизни иногда на роду написана. Фото: Global Look Press

Нужно очень вдумчиво относиться к выбору имени для девочек.

Женщины с именами Анастасия, Надежда и Ольга должны сказать спасибо своим родителям. Мамы и папы, нарекая их, вложили в их судьбу код счастья, долголетия, умиротворения и исполнения желаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Анастасия всегда молода душой и с оптимизмом смотрит в свое будущее. Она любит все вокруг: людей, природу, животных. И вселенная отвечает ей за это благодарностью, удачей и долгими годами счастливой жизни.

Надежда обладает даром не печалиться долго о неудачах. Она быстро встает на ноги после каких-либо неудач и жизнелюбиво двигается вперед дальше.

Ольга отзывчива и добра к людям, за что ее и обожают. Рядом с ней всегда есть преданное окружение, которое помогает ей во всем. Она не бывает одинокой и беспомощной.

Источник: horoscopes.rambler.ru

Читайте также