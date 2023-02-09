Пока все гонялись за долларами, взлетел евро! Валюта превысила максимум весны – нереальная цифра

Утренние торги на Московской бирже 9 февраля шокировали россиян своими результатами. Евро, на который все уже давно махнули рукой и перестали принимать во внимание достиг нереальных показателей.
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Впервые с 25 апреля 2022 года он превысил показатель в 78 рублей. Доллар тоже поднялся ввысь, достигнув 72,8 рублей.
Отметим, что ранее эксперты говорили о крахе европейской и американской валют, прогнозируя, что отечественный рубль их все равно растопчет в 2023 году.