Пока все гонялись за долларами, взлетел евро! Валюта превысила максимум весны – нереальная цифра

Впервые с 25 апреля 2022 года он превысил показатель в 78 рублей. Доллар тоже поднялся ввысь, достигнув 72,8 рублей.

Отметим, что ранее эксперты говорили о крахе европейской и американской валют, прогнозируя, что отечественный рубль их все равно растопчет в 2023 году.