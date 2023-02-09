Масло каких марок на самом деле вкусное и без примесей: Росконтроль проверил, что внутри

Росконтроль проверил сливочное масло в российских магазинах, чтобы определить действительно качественные и вкусные продукты без каких-либо примесей.
Напомним, если в составе продукта есть включения в виде растительных жиров, производитель не в праве писать на упаковке, что это именно масло. Это всего лишь молокосодержащий продукт.
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Увы, но Росконтроль пришел к неутешительному выводу, что далеко не все бренды чисты на руку – некоторые из них включают в состав фитостерины, то есть растительные жиры. При этом не указывают данный факт на упаковке. Чаще всего производители добавляют пальмовое масло, о пользе и вреде которого идут споры уже не один год.
Росконтроль также выявил тройку лучших производителей сливочного масла, поставив на первое место бренд «Брест-Литовск» жирностью в 82,%. Это натуральное масло с хорошими органолептическими показателями.
На второе место Росконтроль поставил масло «Вкуснотеево» традиционное с аналогичной жирностью. Минус данного продукта – слабый сливочный вкус и запах, а также привкус пастеризации.
На третье место – масло «Экомилк», также с жирностью в 82,5%. Оно не имеет примесей, обладает хорошим вкусом и запахом.
Источник: primpress.ru.