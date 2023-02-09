Масло каких марок на самом деле вкусное и без примесей: Росконтроль проверил, что внутри

Увы, но Росконтроль пришел к неутешительному выводу, что далеко не все бренды чисты на руку – некоторые из них включают в состав фитостерины, то есть растительные жиры. При этом не указывают данный факт на упаковке. Чаще всего производители добавляют пальмовое масло, о пользе и вреде которого идут споры уже не один год.

Росконтроль также выявил тройку лучших производителей сливочного масла, поставив на первое место бренд «Брест-Литовск» жирностью в 82,%. Это натуральное масло с хорошими органолептическими показателями.

На второе место Росконтроль поставил масло «Вкуснотеево» традиционное с аналогичной жирностью. Минус данного продукта – слабый сливочный вкус и запах, а также привкус пастеризации.

На третье место – масло «Экомилк», также с жирностью в 82,5%. Оно не имеет примесей, обладает хорошим вкусом и запахом.

Источник: primpress.ru.