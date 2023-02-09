Какую денежную выплату получат пенсионеры в ближайшие дни: проверьте банковскую карту

Какую денежную выплату получат пенсионеры в ближайшие дни: проверьте банковскую карту

Банковские карты. Фото: Global Look Press

На ее получение могут рассчитывать разные категории.

Разовые выплаты получат российские пенсионеры на свои банковские карты в феврале. Конкретно в Московской области гражданам деньги поступят с 10 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На них могут рассчитывать почетные доноры России и СССР пенсионного и предпенсионного возраста, которым до выхода на заслуженный отдых осталось меньше 5 лет.

Размер выплаты — 400 рублей. Если же у россиянина имеется трудовой стаж 50 лет и больше, то ему перечислят 1118 рублей. Деньги начнут поступать ежемесячно.

Также на данные средства могут рассчитывать пенсионеры и предпенсионеры, решившие отказаться от бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом они должны официально заявить в Соцзащите.

Источник: primpress.ru.

Читайте также