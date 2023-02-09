С учетом всех пропущенных индексаций: работающим пенсионерам пообещали повышение пенсий

Работающие пенсионеры были лишены индексации с 2016 года, когда вступил в действие новый закон о страховых пенсиях. У такой категории получателей выплата росла лишь за счет страховых взносов, которые работодатель платил за работника. И перерасчет производился в августе на незначительную сумму в 100-200 рублей.

Люди свое негодование высказывают давно и просят восстановить их право на индексацию в общем порядке. Сейчас, чтобы пенсию проиндексировали, нужно уволиться официально и не работать в течение месяца.

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Законотворцы в Госдуме регулярно поднимают этот вопрос. И теперь слово взяла Оксана Дмитриева, депутат фракции «Справедливая Россия – за правду!». Она заверила работающих бабушек и дедушек, что индексация их пенсий состоится, причем, на рекордный процент.

Как обещает политик, повышение будет произведено с учетом всех пропущенных за годы индексаций. Правда, когда именно это произойдет, не называется.

По материалам сайта Pensnews