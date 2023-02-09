На 30%: россиян предупредили о завышенных тарифах – вот почему вы переплачиваете каждый день

Многие российские семьи вынуждены переплачивать за Интернет на треть, по сравнению с другими согражданами. Об этом заявили в АНО «Цифровая экономика». Дело в том, что завышенное ценообразование является следствием низкой конкуренции. Иными словами, если ваш дом обслуживает только один провайдер, значит, вы явно переплачиваете.

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В Москве, например, почти 6% квартир вынуждены платить больше, чем остальные. В среднем выходит порядка 580 рублей, в то время как ежемесячный «нормальны» платеж по стране составляет 450 рублей.

Причина, по которой возник такой дисбаланс, самая обыденная: аффилированные с провайдером ТСЖ и управляющие компании просто не допускают конкурентов. Монополист пользуется ситуацией и «ломит» цену – жильцам деваться уже некуда. Решение проблемы предлагают в Госдуме – уже подготовлено сразу два законопроекта, регулирующих отношения потребителей Интернета, его поставщиков и управляющих компаний.

По материалам сайта iz.ru