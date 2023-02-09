«Не пытайтесь в одиночку!»: Глоба предупредил об опасностях 9 февраля – касается каждого

Вторая неделя февраля для людей может принести финансовые потери. И в определенные дни стоит быть максимально аккуратным в денежных вопросах. 9 февраля — как раз такой день, и крайнюю осторожность следует соблюдать с утра. Не помешает внимание и на дорогах, об этом предупредил людей астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы.

«Четверг удачен для интеллектуального труда, но утром нужно быть осторожным в дороге и финансовых вопросах. Не пытайтесь решать все в одиночку! Доверьтесь коллективу и делегируйте ответственность», — предрек события дня Глоба-младший.

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