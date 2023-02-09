Есть исключения: перечислены продукты, которые не нужно мыть перед приготовлением

Эксперты назвали продукты, которые не стоит мыть, прежде чем подать их на стол. Известно, что приготовление любой еды из свежих ингредиентов обычно включает в себя промывание и очистку, особенно когда речь идет об овощах.

Однако, как объяснили специалисты, любая листовая зелень, трижды промытая и расфасованная в контейнеры, не должна вновь подвергаться контакту с водой. Мытье не только бессмысленно, но и опасно, пишет Marie Claire.

Но кое-какие меры предосторожности все же можно принять. Перед приготовлением пищи мойте руки горячей водой с мылом в течение 20 секунд, прежде чем прикасаться к продуктам, посоветовали эксперты.

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