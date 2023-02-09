Прыжки и приседания: фитнес-эксперт перечислила упражнения для вечерней тренировки

Фитнес-эксперт Элеонора Алибаева перечислила шесть основных упражнений для вечерней тренировки на снижение веса.

В первую очередь, нужно выполнить приседания с махом. Движения нужно делать в сторону поочередно правой и левой ногой после подъема из приседа - 20 раз на каждую ногу.

В вечернюю тренировку, как отметила специалист, можно включить прыжки со скручиваниями. Для этого необходимо согнуть руки в локтях и во время прыжков тянуться правым коленом к правому локтю, а левым коленом - к левому. Упражнение следует 15 раз на каждую сторону, сообщает «Чемпионат».