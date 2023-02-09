Прыжки и приседания: фитнес-эксперт перечислила упражнения для вечерней тренировки

Фитнес-эксперт Элеонора Алибаева перечислила шесть основных упражнений для вечерней тренировки на снижение веса.
В первую очередь, нужно выполнить приседания с махом. Движения нужно делать в сторону поочередно правой и левой ногой после подъема из приседа - 20 раз на каждую ногу.
В вечернюю тренировку, как отметила специалист, можно включить прыжки со скручиваниями. Для этого необходимо согнуть руки в локтях и во время прыжков тянуться правым коленом к правому локтю, а левым коленом - к левому. Упражнение следует 15 раз на каждую сторону, сообщает «Чемпионат».
Для снижения веса подойдут выпады с махом 15 раз на каждую ногу. Также можно выполнить обратную планку с усложнением. Для этого в положении планка лицом вверх нужно согнуть колени, опустить таз вниз, не садясь на пол, и на выдохе поочередно делать разноименное касание ладонями стоп, 15 раз каждой рукой, объяснила Алибаева.
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Далее нужно встать в классическую полную планку и выполнить прыжки с разведением ног в сторону 30 раз.
Последнее упражнение поможет эффективно проработать пресс. Для этого необходимо сесть, согнуть ноги в коленях и поднять их под углом 45 градусов. Затем коснуться правой пяткой пола, вернуться в исходное положение и так же опустить на пол левую пятку.