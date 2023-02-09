Москвичи, утепляйтесь: синоптик расстроила жителей столицы прогнозом погоды в выходные

Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова раскрыла, какую погоду следует ждать москвичам в ближайшие выходные. По данным синоптика, лужи в столице замерзнут, а выпавший накануне снег таять не будет.

По словам Макаровой, в четверг и пятницу город ждет снегопад. Температура воздуха будет держаться ниже нуля градусов. В субботу ожидается порывистый ветер, а в воскресенье - облачность. Днем температура достигнет – 6 градусов, сообщает RT.

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