Москвичи, утепляйтесь: синоптик расстроила жителей столицы прогнозом погоды в выходные

Метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова раскрыла, какую погоду следует ждать москвичам в ближайшие выходные. По данным синоптика, лужи в столице замерзнут, а выпавший накануне снег таять не будет.
По словам Макаровой, в четверг и пятницу город ждет снегопад. Температура воздуха будет держаться ниже нуля градусов. В субботу ожидается порывистый ветер, а в воскресенье - облачность. Днем температура достигнет – 6 градусов, сообщает RT.
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В пятницу также ожидается усиление ветра до 6-11 м/с.
«Днем в пятницу - минус 1... минус 3 °С, по области - до минус 5 °С. В субботу характер погоды не изменится. Сохранится порывистый ветер. В воскресенье тоже облачно, ночью - минус 3... минус 8 °С, днём - минус 1... минус 6 °С», - отметила Макарова.
Однако уже после выходных синоптики спрогнозировали оттепель. Москвичей ожидается плюсовая температура.