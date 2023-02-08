Порадуйте питомца: составлен список лучших игрушек для кошек

Эксперты составили Топ-3 игрушек для кошек. Каждый хозяин старается порадовать своего питомца. Но игрушки часто ломаются или теряются.

Так, одна из лучших игрушек - Petstages «Трек». Это пирамидка из тарелочек с шариками, которые хвостатый может катать по кругу. Конструкция сделана из прочного пластика. Ее составляющие никогда не потеряются, рассказали эксперты проекта «Марка Качества».

Второе место у дорожки Hagen Catit Design Senses 2.0. Она будет развивать у кота сообразительность. Игрушка - закрытый туннель с мячиком, который можно перемещать лапкой. Пять секций дорожки переставляются в любой конфигурации. Интересная головоломка точно отвлечет от желания поточить когти о диван.