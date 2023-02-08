Уходит корнями в детство: психолог раскрыла, почему мужчины выбирают женщин одного типажа

Психолог Инна Воронова раскрыла, почему мужчины очень часто выбирают женщин, похожих друг на друга. Как отметила специалист, формирование типажа может уходить корнями в детство. И этот процесс может быть связан с образом матери.

Воспитание напрямую влияет на выбор той или иной пассии. Очень часто мужчины проецируют во взрослой жизни модель поведения женщины в своей семье. К примеру, если мальчика мало хвалили, то потом он может искать тех, кто будет его постоянно превозносить, пишет «Доктор Питер».

Однако психика может дать обратный эффект: мужчина будет выбирать только слабых женщин, за счет которых он сможет постоянно самоутверждаться. И третий вариант типажа — женщина-абьюзер или тиран. То есть человек с характером, похожим на характер матери.