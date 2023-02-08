Будьте осторожнее: озвучены часто подделываемые документы при сделках с жильем

Эксперты озвучили семь видов документов, которых часто подделывают во время регистрации прав на недвижимость.

По данным специалистов управления Росреестра по Москве, риску фальсификации чаще всего подвергаются договоры дарения (они могут заключаться от имени умершего собственника), договоры аренды на принадлежащие муниципалитету объекты, договоры купли-продажи, свидетельства о праве на наследство (от неуполномоченных лиц или не удостоверенные нотариусом).

Также в группе риска находятся свидетельства о праве собственности на земельный участок, постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста, закладные и доверенности, пишет РБК.

Специалисты Росреестра посоветовали россиянам запретить любые действия с недвижимостью без личного присутствия.

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