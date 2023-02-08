Наводим чистоту: эксперты рассказали, как часто нужно убираться в квартире в сезон ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по частоте уборки в сезон гриппа и ОРВИ. Так, раз в две недели необходимо проводить генеральную уборку.
«Во всех комнатах необходимо протирать пыль и пылесосить. Вымыть с мылом или обработать дезинфицирующими средствами для ухода за мебелью дверные ручки и ручки шкафов, тумбочек и комодов. Также во время уборки следует протирать салфеткой с антисептиком выключатели», — сказано в сообщении.
Это же правило касается и спинок стульев, не обитых мягкими материалами, а также поверхностей столов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Обычную влажную уборку специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать один-два раза в неделю. Также желательно два раза в год стирать шторы. Окна нужно мыть два раза в год весной и осенью, если они выходят во двор. А если на проезжую часть, то чаще — до четырех раз в год.