Возникнут новые землетрясения: сейсмолог рассказала о последствиях сдвига Аравийской плиты

Февраль начался с трагических событий. Землетрясения разрушили города в Турции и Сирии. Пострадали десятки тысяч человек, а погибло больше 8 тысяч человек.

Землетрясения также были в Армении. А теперь подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов.

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина рассказала, что сдвиг Аравийской плиты может привести к новым землетрясениям.