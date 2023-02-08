Возникнут новые землетрясения: сейсмолог рассказала о последствиях сдвига Аравийской плиты

Февраль начался с трагических событий. Землетрясения разрушили города в Турции и Сирии. Пострадали десятки тысяч человек, а погибло больше 8 тысяч человек.
Землетрясения также были в Армении. А теперь подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов.
Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина рассказала, что сдвиг Аравийской плиты может привести к новым землетрясениям.
Смещение Аравийской плиты от Анатолийской после землетрясения на три метра скажется на всех частях плиты, передает РБК.
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«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной», — высказалась Люсина.
Следовательно, землетрясения в Турции могли стать лишь началом сейсмической активности в регионе.