Возникнут новые землетрясения: сейсмолог рассказала о последствиях сдвига Аравийской плиты

Землетрясение

Фото: Global Look Press

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина призналась, что случившееся недавно только начало.

Февраль начался с трагических событий. Землетрясения разрушили города в Турции и Сирии. Пострадали десятки тысяч человек, а погибло больше 8 тысяч человек.

Землетрясения также были в Армении. А теперь подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали в Тихом океане у Курильских островов. 

Кандидат физико-математических наук сейсмолог Анна Люсина рассказала, что сдвиг Аравийской плиты может привести к новым землетрясениям.

Смещение Аравийской плиты от Анатолийской после землетрясения на три метра скажется на всех частях плиты, передает РБК.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной», — высказалась Люсина.

Следовательно, землетрясения в Турции могли стать лишь началом сейсмической активности в регионе.

Читайте также