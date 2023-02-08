Полный комплект газеты «SPEED-инфо» выставлен на продажу за 1,9 млн рублей

Объявление о продаже полного архива легендарной газеты «SPEED-инфо» появилось на «Авито». Как сказано в тексте объявление, архив продает собственник, газеты находятся в хорошем состоянии:

«SPEED-инфо продает архив газеты с 1989 по 2022 год включительно. Не упустите уникальную возможность приобрести часть российской истории, аналогов этого архива в России нет и никогда не будет. Архив продается только в полном комплекте».

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Напомним, «СПИД-инфо» - одно из первых советских и российских изданий, поднимающее «запретные» когда-то откровенные темы. По материалам издания Аrgumenti.ru.