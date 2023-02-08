Озвучены имена женщин с денежной энергетикой: обречены купаться в роскоши

Некоторые женские имена несут в себе особую энергию денег. Рано или поздно их носительницы придут к изобилию и благосостоянию.

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Их имена, особые сочетания букв и звуков — это своеобразный тайный шифр со своей финансовой силой. Они служат магнитом для денег и богатства.

Имя Дарья начинается с буквы «д», как и слово «деньги». Эзотерики убеждены, что это является причиной их безусловной денежной удачи.

Имя Анна означает «благодатная», счастливую денежную судьбу дала ей сама Вселенная. Она редко переживает из-за финансов. Даже если Анна растранжирит все деньги разом, за углом она найдет кошелек или выиграет в лотерею.

Само имя Карина трактуется как «богатая», «дорогая». Целеустремленность и практичность у нее в крови, она как ястреб видит деньги с самой большой высоты и бросается на них моментально.

Источник: life.ru.