Мосбиржа подняла доллар до небес: почему люди в предобморочном состоянии – цифры невыносимые

Каждый новый день и каждые торги на Московской бирже приносят неутешительные новости о курсе рубля.

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Национальная валюта стала уверенно вставать на ноги и достигать запредельных цифр, от которых впечатлительные люди могут упасть в обморок.

Вот и 8 февраля доллар вновь подскочил на торгах относительно российской валюты. Курс доллара на сегодня составил 71,18 рубля, евро — 76,16 рубля и юаня — 10,46 рубля.

Таким образом, курс американской валюты поднялся на 3 копейки, юаня — на 1 копейку, евро — на 10 копеек.