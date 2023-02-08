Деградирует ли человечество из-за технического прогресса: мнение психолога

В последнее время часто приходится слышать опасения: мол, появление гаджетов и других приспособлений, облегчающих жизнь, сделали человека ленивым. Некоторые опасаются поголовной деградации, вызванной техническим прогрессом: мол, людям все меньше дел приходится делать своими руками, они погружаются в лень и бездействие. Об этом говорит и психолог Софья Сулим:

«Человек — очень деятельное существо. Мы предназначены для труда, а не для лени. Если у человека новые нейронные цепочки не образуются, он не делает что-то новое, он не создает руками, он не творит, а живет автоматизмами, которые внедряются прогрессом, то как вторичное состояние возникает апатия, связанная с тем, что человеку больше не надо напрягаться, что-то придумывать и выдумывать, высвобождая свой творческий потенциал».

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Однако все не так страшно: абсолютное бездействие несвойственно человеческой натуре, он найдет, чем заполнить освободившееся пространство своей жизни.