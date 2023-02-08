Топ-10 самого вкусного растворимого кофе: можно перепутать со свежесваренным

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самого вкусного растворимого кофе на основании реальных отзывов потребителей. Люди отмечали, что иногда им было сложно отличить данный напиток от свежесваренного из кофемашины или турки.

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Самым вкусным кофе исследователи назвали Gevalia original, который производят в Нидерландах. На второе место был поставлен швейцарский кофе Bushido Kodo. На третье — французский Carte Noire Original. На четвертое — швейцарский Egoiste Velvet. Пятерку лидеров закрыл колумбийский кофе Cafe Esmeralda.

Шестую позицию рейтинга «МаркиКачества» занял российский напиток Nescafe Gold Origins Sumatra. Седьмую — итальянский растворимый кофе Lavazza Prontissimo Classico. Восьмое место у японского кофе UCC, коллекция № 114. Девятое место досталось вьетнамскому напитку MR.VIET Strong. Закрыл топ-10 растворимого кофе напиток из России Bourbon Manchester Co. Espresso.

Источник: markakachestva.ru.