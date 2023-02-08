Доллар пошел к новым максимумам! Уже сейчас курс превзошел ожидания — надежды рушатся

Минэкономразвития в лице первого замглавы Ильи Торосова ранее заявляло, что они ожидают от доллара в 2023 году в среднем курс в 70 рублей. Также они допускают рост цифры до 72 рублей, сообщили «Известия».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако уже сейчас национальная валюта США устремилась к 72 рублям, достигнув прогнозируемого максимума. Что дальше?

Как пишет «Абзац», причина ослабления российской валюты заключается в рекордном с 1998 года дефиците бюджета. Нефтегазовые доходы падают, а расходы бюджета растут.

Банк России и Министерство финансов РФ увеличивают продажи из ФНБ, в том числе золота и юаней. Но пока данные усилия не могут развернуть негативный для рубля тренд.