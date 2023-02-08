Женщины с этими именами вечно крутят романы с женатыми: свои мужчины им неинтересны

Люди давно заметили, что между судьбой женщины и ее именем есть прямая взаимосвязь. Ведь, давая девочке имя, мать кодирует ее жизненный путь. И нужно хорошенько подумать прежде, чем сделать этот серьезный шаг.

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Сегодня мы раскроем женские имена, в которых зашифрована неверность. Чаще всего их обладательницам нравятся чужие мужья, но никак не их собственные.

Аллы часто ходят налево из-за того, что штамп в паспорте для них ничего не значит. А еще они немного ленивы. Если подвернулся женатый, они будут встречаться с женатым.

Натальи обычно не слишком уверены в себе, а потому ищут в мужчине покровителя. Именно среди женатых и возрастных мужчин встречаются чаще всего такие типажи.

Ольги слишком подвержены страстям, если они кого-то захотели, их ничто не остановит.

Источник: progorod33.ru