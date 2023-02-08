Топ лучших кормов для кошек: от эконома до премиум-класса — точно хорошие

Эксперты «МаркиКачества» при поддержке заводчиков определили лучшие корма для кошек, которые точно имеют качественный и сбалансированный состав.

Исследователи проверили различные категории кормов от самого дешевого до люксового класса и определили в каждом сегменте лучшие.

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Наивысшую оценку экспертов в бюджетной нише занял корм PURINA ONE за лучший состав среди недорогих средств.

Лучшим кормом среди продуктов премиум-класса исследователи признали Winner EXTRA MEAT за качественность ингредиентов, которые, к слову, производятся в России.

Лучшим кормом суперпремиум класса был признан AlphaPet Superpremium «С уткой и индейкой», ингредиенты которого выдержали проверку на суперкачество.

Лучшим кормом для кошек класса холистик назвали GO! FIT + FREE GRAIN FREE CAT RECIPE (TURKEY, CHICKEN, TROUT, DUCK).

Источник: markakachestva.ru