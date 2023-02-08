«Мгновенное преображение»: стал известен лучший питательный крем для зимы – из России

«Мгновенное преображение»: стал известен лучший питательный крем для зимы – из России

Кремы. Фото: Global Look Press

Стоит он недешево, но зато потребители хвалят его свойства.

Эксперты «МаркиКачества» выявили лучший питательный крем для использования зимой. Продукт, превосходящий другие по эффективности, они выявили на основании анализа реальных отзывов покупателей на маркетплейсах.

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В итоге лучшим кремом был признан L'Oreal Paris «Роскошь питания», который стоит в магазинах страны около 1500 рублей. Производят средство в России, хотя бренд французский.

«Мгновенное преображение кожи лица. Крем питает, повышает эластичность и моментально устранят признаки усталости, выравнивая тон кожи», - написано на его упаковке.

По отзывам, средство хорошо показывает себя в использовании для сухой, жирной, комбинированной и склонной к раздражениям кожи. Он отлично увлажняет и не забивает поры. Некоторые потребители написали, что лучше использовать его в качестве ночного, поскольку он имеет маслянистую текстуру.

Источник: markakachestva.ru.

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