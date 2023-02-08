«Мгновенное преображение»: стал известен лучший питательный крем для зимы – из России

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В итоге лучшим кремом был признан L'Oreal Paris «Роскошь питания», который стоит в магазинах страны около 1500 рублей. Производят средство в России, хотя бренд французский.

«Мгновенное преображение кожи лица. Крем питает, повышает эластичность и моментально устранят признаки усталости, выравнивая тон кожи», - написано на его упаковке.

По отзывам, средство хорошо показывает себя в использовании для сухой, жирной, комбинированной и склонной к раздражениям кожи. Он отлично увлажняет и не забивает поры. Некоторые потребители написали, что лучше использовать его в качестве ночного, поскольку он имеет маслянистую текстуру.

Источник: markakachestva.ru.