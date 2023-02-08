Почему нужно срочно продавать доллары: с марта нас ждут важные события

Тот, кто опасается сильных колебаний валют должен срочно реализовать свои накопления. А иначе нервотрепки не избежать.

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Бизнес-консультант Дарья Григорян заявила, с марта по июнь россиянам предстоит испытать на себе взлеты и падения курсов доллара и евро. В период сильной волатильности можно совершить немало ошибок.

В беседе с корреспондентами «А теперь внимание!» она заметила, что скорее всего доллар потеряет свое мировое господство, а вот рубль, напротив, заметно укрепится.