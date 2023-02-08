Владельцы карточек «Мир» рты раскрыли: озвучили важное решение по банковским операциям

Владельцы карточек «Мир» рты раскрыли: озвучили важное решение по банковским операциям

Карта «Мир». Фото: Global Look Press

Теперь возможностей стало гораздо больше.

Карты «Мир» со скрипом продвигаются на мировом рынке из-за санкций, которые наложили на банковскую систему России.

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Страны, которые стали работать с «Миром» оказались под давлением Запада и некоторые из них даже в итоге отказались от системы. Однако сейчас владельцы карт получили важное сообщение, от которого может челюсть отвиснуть.

«Мир» теперь будет свободно функционировать на Шри-Ланке, о чем официально заявили местные власти. Так что российским туристам, отправляющимся в путешествие в эту страну, не стоит беспокоиться о валюте, ведь можно просто взять с собой удобный отечественный пластик.

Источник: akket.com.

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