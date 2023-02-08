Курс доллара убил последние надежды россиян: не выдержали нервы, бегут в кассы

Сейчас доллар опять на подъеме и каждый должен решить сам для себя, стоит ли торопиться в банки. А вдруг доллар станет еще больше?

В настоящий момент Центробанк опять повысил курс доллара на 0,2933 рубля. На 8 февраля он равен 70,8924 рубля. Официальный курс евро понизился на 0,126 рубля, до 75,9087 рубля.

Источник: cbr.ru.