Курс доллара убил последние надежды россиян: не выдержали нервы, бегут в кассы

Валютные качели изрядно потрепали нервы россиян, которые привыкли хранить деньги в долларах.
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То взлет, то падение, то очередной взлет курса «американца» немногие могут вынести. У кого-то просто сдали нервы, и они заторопились в кассы обменивать свои сбережения.
Сейчас доллар опять на подъеме и каждый должен решить сам для себя, стоит ли торопиться в банки. А вдруг доллар станет еще больше?
В настоящий момент Центробанк опять повысил курс доллара на 0,2933 рубля. На 8 февраля он равен 70,8924 рубля. Официальный курс евро понизился на 0,126 рубля, до 75,9087 рубля.
Источник: cbr.ru.