«Прочь формальности»: кому Василиса Володина напророчила счастье на личном фронте 8 февраля

Середина второй февральской недели идеально подходит для романтики и свиданий. Об этом сообщила астролог Василиса Володина. 8 февраля она пророчит успех на личном фронте всем без исключения. Женщинам звездочет советует не бояться брать инициативу в свои руки.

«Любовная искра может поджидать вас в компании друзей или в крайне необычном месте. И прочь формальности, дорогие женщины! Заметили симпатию? Подойдите и невзначай спросите: не ожидается ли на улице гроза или как варить турецкий кофе. Улыбка в ответ последует, а за ней и приглашение», - написала Володина в Telegram.

Также приветствуются в этот день эксперименты в одежде. Включите здоровый пофигизм, смело миксуйте стили, окружающие поддержат.

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