Из-за закрытия программы: россиянам в феврале переведут деньги со спецсчета – распоряжение

В феврале российским пенсионерам выплатят деньги из-за закрытия программы. Мужчины получат средства, если они родились с 1953 года по 1966 год, а женщины – с 1957 года по 1966 год.

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Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, данные граждане участвовали в пенсионной программе, когда работодатели в 2002-2004 годах отчисляли специальные страховые взносы в пенсионные фонды (государственные и коммерческие). Позже эта программа закрылась, однако денежные накопления остались.