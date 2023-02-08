Важное заявление о росте тарифов на коммунальную услугу: касается каждого

Депутаты Госдумы в наступившем году подняли вопрос об изменении начисления платы на вывоз мусора. По их мнению, тариф должен быть привязан не к нормативу, а объему накопления ТБО.

На инициативу законотворцев ответил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. В комментарии сайту Konkurent руководитель подчеркнул, что пересматривать тариф на вывоз мусора в текущем году не планируется.

«Полтора года роста цен на такую коммунальную услугу ждать не стоит», - успокоил россиян Буцаев.

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