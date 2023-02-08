Окончательно: вот что произошло с долларом – уже ничего не изменится

За последний год американская валюта пошатнулась на пьедестале мировой экономики, будучи главной расчетной единицей. И Россия потеряла доверие к доллару доверие окончательно. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его цитирует «Лента.ру».

«Это совершенно ненадежный инструмент, который могут просто взять и отменить», - считает Силуанов.

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Не только доллар, но и евро, и фунт считались ключевыми расчетными единицами. Но получили характеристику «токсичных фантиков».

«Поэтому доверия к такого рода расчетным единицам у нас нет. Оно потеряно», - заявил министр.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее высказывался, что заменить доллар и евро способны китайский юань и дирхам (валюта ОАЭ), а также другие денежные единицы.