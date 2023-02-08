За секунды: как спасти стиральную машинку от плесени

Во влажной среде, как известно, очень быстро развивается плесень. Грибок особенно любит стиральную машинку: тепло, мокро, труднодоступные места просто не успевают просохнуть – есть где разгуляться. И не каждой хозяйке под силу спасти свою помощницу от опасности. И лучше позаботиться о ней заранее и заняться профилактикой, чем бороться с уже окрепшим врагом.

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Чтобы не создавать плесени условия для развития, протирайте резиновый обод на дверце, а также вокруг барабана досуха после каждого использования. Так же поступайте с лотком для порошка и кондиционера – достаточно вынуть их из ячейки, промыть-просушить. Эти простые манипуляции обезопасят вашу стиралку.

По материалам сайта Pensnews