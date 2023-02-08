«Берегитесь»: астролог Глоба срочно предостерег людей

В период рутинной недели с 6 по 12 февраля есть место дням, в которые нужно держать ухо востро. Поскольку существует риск нарваться на аферистов и лишиться честно заработанных. Об этом людей предупредил астролог Богдан Глоба, сын известных исследователей Тамары и Павла Глобы.

«В среду воздержитесь от трат и заключения каких-либо сделок. Берегитесь мошенников. Лучше сосредоточиться на себе и не распылять энергию по пустякам. Побудьте эгоистом», - посоветовал астролог своим подписчикам в Telegram-канале.

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