Пальчики оближешь: шеф-повар поделился рецептом рассольника как в ресторане

Ведущий программы «ПроСто кухня», шеф-повар Александр Белькович рассказал в своем Telegram-канале рецепт фирменного рассольника. Именно так готовят это блюдо в ресторане.

Итак, на 10 порций нужно взять следующие ингредиенты:

- куриные голени - 3 шт;

- куриные желудочки - 250 гр;

- куриные сердечки - 250 гр;

- морковь - 150 гр;

- картофель - 200 гр;

- перловка - 70 гр;

- чеснок - 3 зубчика;

- петрушка - 1 веточка;

- огурцы соленые - 300 гр;

- рассол от огурцов - 300 гр;

- томатная паста - 1 ст. л;

- лук репчатый - 150 гр;

- лавровый лист - 2 шт;

- соль и перец по вкусу.

Далее, как говорит Белькович, нужно сварить куриные голени и желудочки (около 30-40 минут), обязательно снимая образовавшуюся пену.

Лук и морковь следует нарезать средними кубиками, а после - обжарить до золотистого цвета. После этого ее нужно переложить на тарелку. На сковородке также обжарить нарезанные кубиками соленые огурцы.

Пропассировать минуту, добавить томатную пасту, рассол. Далее нужно тушить на медленном огне 20 минут. Если не хватит жидкости, можно добавить бульон.

После этого нужно достать голени из бульона, процедить его и сварить в нем предварительно промытую перловку.