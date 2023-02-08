Позаботьтесь о здоровье: диетолог назвал полезный способ приготовления мяса

Врач-диетолог Михаил Гинзбург озвучил самый полезный способ приготовления мяса.

Тушеный продукт в данном случае считается наименее вредным для здоровья. По словам специалиста, при жарке мяса всегда образуется больше канцерогенных соединений, которые могут пагубно повлиять на человека.

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Гинзбург рекомендовал добавить к тушеному мясу специи вроде куркумы или перца, чтобы сделать пищу еще полезнее.