Американка отдала кота в приют из-за слишком ласкового характера

В американском штате Флорида четырехлетний милый кот по кличке Джерри нашел новых хозяев. Дело в том, что необычного кота до этого отдали в приют из-за... слишком ласкового характера!
Сотрудники приюта для бездомных животных рассказали историю хвостатого в соцсетях.
«Джерри - милый кот, который любит тереться о людей и любит, когда его гладят. Но его прежнюю хозяйку это слишком раздражало. Джерри любил ее, но она не любила его в ответ, поэтому отдала его в приют», - подчеркнула Сьюзан Леонти.
Ролик с участием ласкового кота набрал более восьми миллионов просмотров и растрогал пользователей со всей планеты.
«Джерри, я так тебя люблю, ты заслуживаешь счастливой жизни. Любой хотел бы иметь такого ласкового кота», - написал один из комментаторов, сообщает Newsweek.
Ласковый кот Джерри. Фото: @HUMANEBROWARD/TIKTOK
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Менее чем через сутки с момента публикации в приют один за другим начали звонить желающие взять кота себе домой. Уже на следующий день Джерри обрел нового хозяина. Сотрудники приюта поспешили поделиться радостной новостью в сети. Пользователи признались, что сначала плакали, узнав печальную историю кота, а потом обрадовались счастливому концу.