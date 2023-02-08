Американка отдала кота в приют из-за слишком ласкового характера

В американском штате Флорида четырехлетний милый кот по кличке Джерри нашел новых хозяев. Дело в том, что необычного кота до этого отдали в приют из-за... слишком ласкового характера!

Сотрудники приюта для бездомных животных рассказали историю хвостатого в соцсетях.

«Джерри - милый кот, который любит тереться о людей и любит, когда его гладят. Но его прежнюю хозяйку это слишком раздражало. Джерри любил ее, но она не любила его в ответ, поэтому отдала его в приют», - подчеркнула Сьюзан Леонти.

Ролик с участием ласкового кота набрал более восьми миллионов просмотров и растрогал пользователей со всей планеты.