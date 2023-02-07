Без него никуда: путешественница со стажем назвала самую необходимую вещь в чемодане

Путешественница со стажем Лиза Гарсия рассказала начинающим туристам о самой необходимой в чемодане вещи. Блогерша посоветовала всегда брать с собой в поездки запасной мобильный телефон.
Девушка отметила, что в каждое путешествие она берет с собой устройство связи, это не раз помогало ей во время непредвиденных или неприятных обстоятельств, пишет The Sun.
«Невозможно посчитать, сколько в поездках наши телефон ломались или, что еще хуже, были украдены. Это случалось так часто, что мы уже давно привыкли на всякий случай класть наши старые мобильные телефоны на дно чемоданов», - поделилась Гарсия.
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Так, во время путешествия в Колумбию со своим молодым человеком, который работает учителем, они взяли запасные смартфоны. Кроме того, своим 16 ученикам преподаватель также посоветовал прихватить с собой несколько средств связи.
«Мы взяли в общей сложности четыре резервных телефона. И они оба были использованы - двумя воспользовались сопровождающие группы, которые не могли разблокировать свои телефоны, чтобы использовать их с сим-картами за границей, и двое учеников, чьи телефоны были либо сломаны, либо украдены», - объяснила Гарсия.
Блогерша также позаботилась о грамотном использовании облачного хранилища на случай, если телефон будет потерян или украден. Это делается для того, чтобы не потерять свои фотографии или важные документы.