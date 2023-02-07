Успейте воспользоваться: названы категории россиян, которые смогут бесплатно сходить в кино в феврале

В феврале некоторые россияне смогут бесплатно посетить шесть кинопремьер.

Так, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, у которых есть Пушкинская карта, могут ходить не только на выставки, в музеи или на театральные постановки, но и в кино.

В феврале в российском прокате появится сразу шесть громких кинопремьер. Среди них: «Лиза», «Один настоящий день», «Прямой эфир», «Папы против мам», «ЧЕкаго» и «Нюрнберг». Каждую из кинолент держатели карты смогут посмотреть в кинотеатре совершенно бесплатно, но если на балансе карты есть денежные средства.