Успейте воспользоваться: названы категории россиян, которые смогут бесплатно сходить в кино в феврале

В феврале некоторые россияне смогут бесплатно посетить шесть кинопремьер.
Так, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, у которых есть Пушкинская карта, могут ходить не только на выставки, в музеи или на театральные постановки, но и в кино.
В феврале в российском прокате появится сразу шесть громких кинопремьер. Среди них: «Лиза», «Один настоящий день», «Прямой эфир», «Папы против мам», «ЧЕкаго» и «Нюрнберг». Каждую из кинолент держатели карты смогут посмотреть в кинотеатре совершенно бесплатно, но если на балансе карты есть денежные средства.
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Как напомнил портал «Объясняем.рф», ежегодно, 1 января, на счет Пушкинской карты начисляется от государства пять тысяч рублей. Если их потратить, то следующая выплата будет начислена лишь в следующем году.