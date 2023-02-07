Записывайте и запоминайте: о чем может рассказать наклейка на банане

Очень часто при покупке бананов в магазине можно увидеть наклейку на этом продукте. Благодаря ей есть возможность узнать, откуда было привезено лакомство. И не только. Эксперты объяснили, что на стикере есть более полезная информация, на которую нужно обращать внимание.

На наклейках отображают сведения о качестве, условиях выращивания и о том, насколько полезными окажутся бананы для здоровья.

Так, если на стикере запечатлен 4-х или 5-значный код, то как раз-таки с него нужно начать ознакомление с продуктом. Чаще всего четырехзначный код начинается с цифры три или четыре. И это говорит о том, что бананы выращивали как сельскохозяйственную культуру, использовались удобрения, в том числе пестициды и прочие химические препараты, подсказали эксперты, сообщает портал «Белновости».

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