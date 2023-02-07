Записывайте и запоминайте: о чем может рассказать наклейка на банане

Очень часто при покупке бананов в магазине можно увидеть наклейку на этом продукте. Благодаря ей есть возможность узнать, откуда было привезено лакомство. И не только. Эксперты объяснили, что на стикере есть более полезная информация, на которую нужно обращать внимание.
На наклейках отображают сведения о качестве, условиях выращивания и о том, насколько полезными окажутся бананы для здоровья.
Так, если на стикере запечатлен 4-х или 5-значный код, то как раз-таки с него нужно начать ознакомление с продуктом. Чаще всего четырехзначный код начинается с цифры три или четыре. И это говорит о том, что бананы выращивали как сельскохозяйственную культуру, использовались удобрения, в том числе пестициды и прочие химические препараты, подсказали эксперты, сообщает портал «Белновости».
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При этом пятизначный код чаще начинается с цифры девять. В таком случае можно узнать, что бананы росли в условиях ближе к естественным, никаких химических веществ в себе не содержат. Если в данном коде первая цифра восемь, то вы покупаете генетически модифицированный продукт.
Специалисты успокаивают: даже выращенные с применением пестицидов бананы не причинят вреда. Вредные вещества в большей степени оседают в кожуре, а не в мякоти.