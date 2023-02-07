Будете уплетать за обе щеки: рецепт простого и полезного бутерброда

Нутрициолог Екатерина Новикова раскрыла рецепт полезных и вкусных бутербродов. Такую закуску можно приготовить всего за несколько минут, а ингредиенты стоят копейки.

Итак, вам понадобятся: бездрожжевая лепешка (можно заменить на цельнозерновые хлебцы) — 2 шт, соленая рыба, авокадо, огурец, листовой салат.

Как рассказала специалист, существует два варианта приготовления этого вкусного блюда. Во-первых, классический.

Одну лепешку нужно разрезать на порционные куски, выложить на нее соленую рыбу, нарезанную тонкими ломтиками. Авокадо и огурец очень тонко нарезать и положить на рыбу. Сверху накрыть бутерброды листком салата, пишет портал «А теперь внимание!»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».