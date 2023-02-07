До 10 тысяч рублей: названы категории россиян, которым положена щедрая выплата

В России есть разные выплаты, которые положены определенным категориям граждан. Примечательно, что некоторые россияне даже не знают, что им положены денежные выплаты. Сенатор Елена Бибикова напомнила о праве россиян на так называемую компенсационную выплату.
Она отметила, что выплату могут получить граждане, которые заботятся о своих нетрудоспособных родственниках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В законодательстве приписано, что неработающие, но при этом трудоспособные граждане могут получать ежемесячно по 1200 рублей, но только если осуществляют уход за больными членами семьи. В их числе:
— инвалиды I группы (кроме инвалидов с детства I группы);
— нуждающиеся по заключению врачей в постоянном уходе;
— достигшие возраста 80 лет и старше.
Также россияне могут получать выплату в 10 тысяч рублей. В данном случае получателями льготы являются родители или опекуны, которые ухаживает за:
— детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;
— детьми-инвалидами инвалидами I группы с детства.