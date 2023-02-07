До 10 тысяч рублей: названы категории россиян, которым положена щедрая выплата

Она отметила, что выплату могут получить граждане, которые заботятся о своих нетрудоспособных родственниках.

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В законодательстве приписано, что неработающие, но при этом трудоспособные граждане могут получать ежемесячно по 1200 рублей, но только если осуществляют уход за больными членами семьи. В их числе:

— инвалиды I группы (кроме инвалидов с детства I группы);

— нуждающиеся по заключению врачей в постоянном уходе;

— достигшие возраста 80 лет и старше.

Также россияне могут получать выплату в 10 тысяч рублей. В данном случае получателями льготы являются родители или опекуны, которые ухаживает за:

— детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет;

— детьми-инвалидами инвалидами I группы с детства.