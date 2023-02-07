Хотят начислять баллы: неслужившим в армии россиянам станет сложнее поступать в вузы с 2023 года

В последние годы ученикам было особенно сложно, так как многие впервые обучались дистанционно из-за пандемии. Поступления в вузы также зачастую стали проходить онлайн. Не для всех такой способ комфортный. А теперь стало известно, что в России при поступлении в вузы с 2023 года хотят прибавлять дополнительные баллы за службу в армии к общему их числу.
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Примечательно, что такую инициативу предложила «Единая Россия». Госдума может принять данный законопроект в первом чтении уже 7 февраля. В законе «Об образовании» прохождение весенней службы будет учтено и приравнено к особым достижениям абитуриентов. Ха эти достижения будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в высшие и средние учебные заведения, пишут «Известия».