Хотят начислять баллы: неслужившим в армии россиянам станет сложнее поступать в вузы с 2023 года

В последние годы ученикам было особенно сложно, так как многие впервые обучались дистанционно из-за пандемии. Поступления в вузы также зачастую стали проходить онлайн. Не для всех такой способ комфортный. А теперь стало известно, что в России при поступлении в вузы с 2023 года хотят прибавлять дополнительные баллы за службу в армии к общему их числу.