Опять взрыв: что произошло с рублем на валютных торгах — объявлены новые цифры

Рубль на валютных торгах в этот вторник, 7 февраля, демонстрировал завидную устойчивость, что вызвало у многих эмоциональный взрыв.

Ведь национальной валюте многие финансовые аналитики предсказывали резкое падение на этой неделе февраля. Но что-то пошло не так, точнее, вопреки всем прогнозам.

В этот вторник рубль стабилизировался по отношению к евро и доллару и лишь немного снизился по отношению к юаню.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».