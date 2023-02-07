Опять взрыв: что произошло с рублем на валютных торгах — объявлены новые цифры

Рубль на валютных торгах в этот вторник, 7 февраля, демонстрировал завидную устойчивость, что вызвало у многих эмоциональный взрыв.
Ведь национальной валюте многие финансовые аналитики предсказывали резкое падение на этой неделе февраля. Но что-то пошло не так, точнее, вопреки всем прогнозам.
В этот вторник рубль стабилизировался по отношению к евро и доллару и лишь немного снизился по отношению к юаню.
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Курс американской валюты на 12:16 по московскому времени понизился на 1 копейку до 70,94 рубля, евро — на 25 копеек, до 76,04 рубля. Юань подрос на 3 копейки, до 10,45 рубля.
По материалам 1prime.ru.