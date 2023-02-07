В Wildberries впервые сделали заявление про платный возврат товаров

В компании Wildberries впервые объяснили, зачем на самом деле они берут деньги за возврат товаров. Так они компенсируют затраты предпринимателей на обратную транспортировку.

«В случае отказа покупателя от товара его все равно необходимо доставить обратно на склад, логистические расходы неизбежны. Получается, что продавец должен или заложить эти расходы в стоимость товара, или же выделить ее отдельно», — заявили представители маркетплейса ТАСС.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что Wildberries не имеет права списывать деньги за возврат бракованных товаров. Компанию обязали срочно разобраться в этом вопросе, иначе пойдут крупные штрафы.

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