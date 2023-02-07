С 1 марта! Россиянам снова повысят пенсии — кому положено и как получить

В 1 марта некоторым россиянам снова повысят пенсии. Юрист Елена Кузнецова рассказал, что это коснется людей, которым исполнится 80 лет. Никакие заявления для этого им подавать не надо.

«Всем пенсионерам, которым исполнится восемьдесят, в марте надо проследить, чтобы прибавку сделали вовремя. Обычно проблем не бывает. Сумму выплат увеличивают автоматически», — заявила эксперт Life.

Кроме того, на дополнительные выплаты смогут рассчитывать люди, у которых есть инвалидность второй группы, или если человек получает инвалидность первой группы в марте 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».