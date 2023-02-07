Полезен для всех: есть всего один продукт, который продлит жизнь — стоит копейки

Диетологи утверждают, что именно морковь является тем самым ценным продуктом, который благотворно влияет на здоровье и позволяет продлить жизнь. Особенно полезна морковь людям в возрасте.

«Сырая морковь — это клетчатка. Поэтому погрызть морковку значит покормить наши полезные бактерии. С возрастом соотношение полезных и вредных бактерий смещается в сторону последних. И вообще наша иммунная система находится в не очень крепком состоянии, поэтому очень важно регулярно кормить наших полезных помощников», — отметила диетолог Елена Соломатина.