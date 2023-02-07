Вот и шарахнуло, ему конец: с 8 февраля запрещены все операции с долларом — сделано важное заявление для всех

Крупнейшая криптобиржа Binance сделала важное заявление для своих пользователей, фактически шарахнув по тем людям, которые используют в расчетах доллар.
Теперь на этой криптобирже американская валюта под запретом. Транзакции с долларом приостанавливаются с 8 февраля.
«С 8 февраля мы временно приостанавливаем все банковские переводы в долларах. Все другие методы покупки и продажи криптовалюты не подвергнутся изменениям», — такое объявление размещено на платформе.
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Чем была вызвана эта мера, не объясняется. Так же, как и не озвучен период, в течение которого будет действовать запрет на доллар.
По материалам vnimanie.pro