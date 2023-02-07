Вот и шарахнуло, ему конец: с 8 февраля запрещены все операции с долларом — сделано важное заявление для всех

Крупнейшая криптобиржа Binance сделала важное заявление для своих пользователей, фактически шарахнув по тем людям, которые используют в расчетах доллар.

Теперь на этой криптобирже американская валюта под запретом. Транзакции с долларом приостанавливаются с 8 февраля.