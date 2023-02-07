Если мужчина сказал это — он слабак: вычисляем по простому вопросу

Психологи раскрыли простой способ вычислить мужчину-слабака еще на ранних стадиях отношений. Одна фраза раскрывает все карты, как бы ваш избранник не старался изображать из себя супергероя.

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Каждая женщина хочет стабильности и понятности в отношениях. И если она регулярно получает в ответ на свои вопросы подвешенные в воздухе слова вроде «я не знаю», «будет видно», «посмотрим», бегите от этого экземпляра как можно скорее.

Этот мужчина не желает вносить в вашу жизнь ясность и конкретику. И будет вечно ходить вокруг да около, не планируя с вами никаких серьезных отношений. Ответственность ему чужда.

Источник: dzen.ru/sokolovskiy.